Номер 222, решите уравнения
Математика
Номер 222, решите уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 4 целых 3/5 Б) 6 целых 2/7 В) 5 целых 4/21
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