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Номер 442 заранее спасибо
Математика
Номер 442 заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -1.75 2) -3 3) -4.2 4) -29.25 5) -12.42 6) -18.55
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