Нужен текст розповідь 5-6 речень коротких для 4 класу дуже потрібно
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Нужен текст розповідь 5-6 речень коротких для 4 класу дуже потрібно
Ответ(ы):
Гость:
Зима – чарівна пора року. Мені подобається, коли надворі ясна морозна погода та падає сніг. На вікнах з’являються вигадливі малюнки Коли все навкруги стає білим, здається, що ти потрапив у зимову казку. Взимку можна кататися на санках, лижах, гратися в сніжки та ліпити сніговиків.Я дуже люблю зиму.
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