Помогите пожалуйста... Мне очень надо это задание сделать. Треугольник АВС задан ??оординатами своих вершин А(0;-4),В(-3;-5),С(-1;-3). а)найдите градусную меру острого угла между медианой AD и стороной АС. б) Вычислите (вект...

Геометрия
Помогите пожалуйста... Мне очень надо это задание сделать. Треугольник АВС задан ??оординатами своих вершин А(0;-4),В(-3;-5),С(-1;-3). а)найдите градусную меру острого угла между медианой AD и стороной АС. б) Вычислите (вектор) АВ*(вектор)ВС+(вектор)АВ*(вектор) СА
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как. АД-медина, то т. Д (х; у) -середина ВС  Значит, х=(х1+х2)/2  у=(у1+у2)/2  В (х1;у1), С (х2;у2), Д (-2;-4)  Соs(АД АС) =(вектор АД*на вектор АС) /|АД|*|АС|  (дальше это векторы)  АД (-2-0;-4-(-4))  АД (-2;0)  АС (-1-0;-3-(-4))  АС (-1;1)  АД*АС=-2*(-1)+0*1=2  |АД|=2;|АС|=корень из 2  Соs(АД АС) =2/(2*корень из 2)=корень из 2/2  Значит, угол равен 45 градусов 
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