Помогите пожалуйста... Мне очень надо это задание сделать. Треугольник АВС задан ??оординатами своих вершин А(0;-4),В(-3;-5),С(-1;-3). а)найдите градусную меру острого угла между медианой AD и стороной АС. б) Вычислите (вект...
Геометрия
Помогите пожалуйста... Мне очень надо это задание сделать. Треугольник АВС задан ??оординатами своих вершин А(0;-4),В(-3;-5),С(-1;-3). а)найдите градусную меру острого угла между медианой AD и стороной АС. б) Вычислите (вектор) АВ*(вектор)ВС+(вектор)АВ*(вектор) СА
Ответ(ы):
Гость:
Так как. АД-медина, то т. Д (х; у) -середина ВС Значит, х=(х1+х2)/2 у=(у1+у2)/2 В (х1;у1), С (х2;у2), Д (-2;-4) Соs(АД АС) =(вектор АД*на вектор АС) /|АД|*|АС| (дальше это векторы) АД (-2-0;-4-(-4)) АД (-2;0) АС (-1-0;-3-(-4)) АС (-1;1) АД*АС=-2*(-1)+0*1=2 |АД|=2;|АС|=корень из 2 Соs(АД АС) =2/(2*корень из 2)=корень из 2/2 Значит, угол равен 45 градусов
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