Решения в пропорциях или в процентах Автомобилист проехал некоторое расстояние за 3 часа со скоростью 70 км в 1 час.За сколько часов он проедет это расстояния со скоростью 80 км в 1 час

Математика

Решения в пропорциях или в процентах Автомобилист проехал некоторое расстояние за 3 часа со скоростью 70 км в 1 час.За сколько часов он проедет это расстояния со скоростью 80 км в 1 час

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