Решения в пропорциях или в процентах Автомобилист проехал некоторое расстояние за 3 часа со скоростью 70 км в 1 час.За сколько часов он проедет это расстояния со скоростью 80 км в 1 час
Математика
Решения в пропорциях или в процентах Автомобилист проехал некоторое расстояние за 3 часа со скоростью 70 км в 1 час.За сколько часов он проедет это расстояния со скоростью 80 км в 1 час
Ответ(ы):
Гость:
1) 70×3=210(км) расстояние которое проехал автомобилист 2)210:80=2.625(ч) время за которое автомобилист проведёт 210км
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