Помогите плиииз, легкотня такая, а решить не могу(((
Математика
Помогите плиииз, легкотня такая, а решить не могу(((
Ответ(ы):
Гость:
1 -тупоугольный 2- равны
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