Нужно упростить логическое выражение: (A*B)*(B+C)*(A+(B*C))
Информатика
Нужно упростить логическое выражение: (A*B)*(B+C)*(A+(B*C))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используем законы логики и упрощаем. Применим: 1. Дистрибутивность 2. Идемпотентность 3. Правило поглощения Решение во вложении.
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