О чём свидетельствует сходство в эмбриональном периоде?
Биология
О чём свидетельствует сходство в эмбриональном периоде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свидетельствует о происхождении животных от одного предка. Особенно это видно на первых этапах эмбрионального развития
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