Обьем прямоугольной призмы выразите в кубических метрах. а=24см б=14см h=20см
Математика
Обьем прямоугольной призмы выразите в кубических метрах. а=24см б=14см h=20см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем равен произведению длины, ширины и высоты 24*14*20=6720 куб. см переведем в куб м. в одном куб м - 1000000 куб.см 6720/1000000=0.00672 куб. м
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