Отгадай загадки. Подчеркни имена существительные так: птица. 1. Не птица, а летит, ??е жук, а жужжит. 2. По горам, по долам ходят шуба да кафтан. 3. Рук нет, а строить умеет.

Русский язык

Отгадай загадки. Подчеркни имена существительные так: птица. 1. Не птица, а летит, ??е жук, а жужжит. 2. По горам, по долам ходят шуба да кафтан. 3. Рук нет, а строить умеет.

Автор: Гость