Отгадай загадки. Подчеркни имена существительные так: птица. 1. Не птица, а летит, ??е жук, а жужжит. 2. По горам, по долам ходят шуба да кафтан. 3. Рук нет, а строить умеет.
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Отгадай загадки. Подчеркни имена существительные так: птица. 1. Не птица, а летит, ??е жук, а жужжит. 2. По горам, по долам ходят шуба да кафтан. 3. Рук нет, а строить умеет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Самолёт,2-Баран,3-Птица.
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