Объясните постановку или отсутствие тире в предложениях. Установите значение выделенных слов. 1. Москва моя родина и всегда ею останется. (Л.) 2. Нам нож — не по кисти, перо — не по нраву, кирка — не по чести, и слава — не в с...

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Объясните постановку или отсутствие тире в предложениях. Установите значение выделенных слов. 1. Москва моя родина и всегда ею останется. (Л.) 2. Нам нож — не по кисти, перо — не по нраву, кирка — не по чести, и слава — не в славу: мы — ржавые листья на ржавых дубах... (Багр.) 3. Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чём задача. (Пауст.) 4. Наш мир — недели подневольные, наш мир — молчанье, мрак и прах... (В. Бр.) 5. Это — не надежда и не вера, не мечтой одетая любовь: это — знанье, что за жизнью серой, в жизни новой, встретимся мы вновь. (В. Бр.) 6. Я последний поэт деревни... (Ес.) 7. Земля корабль, а не комета, я твой матрос, двадцатый век. (Льв.) 8. Русь, ты вся поцелуй на морозе! (Хлебн.) 9. Пускай критический каноник меня не тянет в свой закон, — ведь я лирический ироник: ирония — вот мой канон. (Сев.) 10. Вчера ещё в глаза глядел, а нынче — всё косится в сторону! Вчера ещё до птиц сидел, — все жаворонки нынче — вороны! (Цв.) 11. Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? (Маяк.)

Автор: Гость