Образуйте от данных существительных прилагательные при помощи суффикса н слово контроль

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Образуйте от данных существительных прилагательные при помощи суффикса н слово контроль
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
правильный ответ контрольный
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