Образуйте от данных существительных прилагательные при помощи суффикса н слово контроль
Русский язык
Образуйте от данных существительных прилагательные при помощи суффикса н слово контроль
Ответ(ы):
Гость:
правильный ответ контрольный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из всех чисел, меньших 27, выбери самое большое, которое делится на 5. Найди частное ?? остаток от деления 27 на 5.Вместо 27 возьми числа 38,41,45,...
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! вставьте пропущенные буквы. р_зоиды с_агнум к_ку_кин лен т_рф. составьте 2-3 предложения с этими словами. спасибо