Одинокую степень окисления атомы имеют в соединениях N2O3 и 1) Ca (No2)2 2) (NH4)2S 3) KNO3 4) NH3

Химия
Одинокую степень окисления атомы имеют в соединениях N2O3 и 1) Ca (No2)2 2) (NH4)2S 3) KNO3 4) NH3
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