Определи тепловой пояс по высоте полуденного солнца в Декабре.
Окружающий мир
Определи тепловой пояс по высоте полуденного солнца в Декабре.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тепловые пояса делятся на 1 Жаркий 2 Умеренный 3. Холодный При этом в декабре в северном полушарии соответственно солнце в полдень будет находиться 1 Вблизи зенита 2.На полпути между зенитом и горизонтом 3. Очень низко,или отсутствовать (полярная ночь) В южном полушарии 1. Вблизи зенита 2. Тоже вблизи зенита, но чуть ниже (там лето будет в разгаре астрономическое) 3. На полпути между зенитом и горизонтом или около горизонта (полярный день)
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