Определите систематическое положение скорпиона расположив таксоны В правильной последовательности начиная с низшего.1)паукообразные. 2)животные.3)членистоногоие. 4)многоклеточные. 5)скорпион

Биология
Определите систематическое положение скорпиона расположив таксоны В правильной последовательности начиная с низшего.1)паукообразные. 2)животные.3)членистоногоие. 4)многоклеточные. 5)скорпион
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От животного до царства: 5 1 3 4 2 вроде как так))
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