Надо найти наименьшое общее кратное чисел 97 и 79,помогите пожалуйста!
Математика
Надо найти наименьшое общее кратное чисел 97 и 79,помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7663, т. к. 79 и 97 - это простые числа, они делятся только на самих себя, нужно их просто перемножить
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