Надо найти наименьшое общее кратное чисел 97 и 79,помогите пожалуйста!

Математика
Надо найти наименьшое общее кратное чисел 97 и 79,помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7663, т. к. 79 и 97 - это простые числа, они делятся только на самих себя, нужно их просто перемножить
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