От чего зависит качество цифровой фотогоафии

Информатика
От чего зависит качество цифровой фотогоафии
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