От прямоугольника отрезали квадрат со сторонами 3см так, что остался прямоугольник , периметр которого на 4см больше периметра квадрата. Найдите площадь исходного прямоугольника.
Математика
От прямоугольника отрезали квадрат со сторонами 3см так, что остался прямоугольник , периметр которого на 4см больше периметра квадрата. Найдите площадь исходного прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр квадрата равен 3*4=12 см, периметр маленького прямоугольника равен 12+4=16 см. Зная, что одна из сторон маленького прямоугольника равна стороне квадрата (т.к. он смежный с ним), т.е. 3 см, найдём бóльшую сторону этого маленького прямоугольника: P=2*a+2*b, => b===5 см. S большого прямоугольника равна 5*3=15 см
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