От прямоугольника отрезали квадрат со сторонами 3см так, что остался прямоугольник , периметр которого на 4см больше периметра квадрата. Найдите площадь исходного прямоугольника.

Математика

От прямоугольника отрезали квадрат со сторонами 3см так, что остался прямоугольник , периметр которого на 4см больше периметра квадрата. Найдите площадь исходного прямоугольника.

Автор: Гость