У трех геометрических фигур лежащих на столе 10 вершин сколько на столе треугольников и прямоугольников?
Математика
У трех геометрических фигур лежащих на столе 10 вершин сколько на столе треугольников и прямоугольников?
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Гость:
2 вроде как но думаю больше
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