Откуда произошёл фразеологизм "вышел из себя".
Русский язык
Откуда произошёл фразеологизм "вышел из себя".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В человека вселился бес или у него сорвало крышу!!!
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