СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО ФИЗИКЕ. В одной паровой турбине полезная работа составляет 1/5 часть энергии пара,а в другой 1/3 часть.Выразите КПД обеих турбин в процентах.

Физика

СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО ФИЗИКЕ. В одной паровой турбине полезная работа составляет 1/5 часть энергии пара,а в другой 1/3 часть.Выразите КПД обеих турбин в процентах.

Автор: Гость