СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО ФИЗИКЕ. В одной паровой турбине полезная работа составляет 1/5 часть энергии пара,а в другой 1/3 часть.Выразите КПД обеих турбин в процентах.

Физика
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО ФИЗИКЕ. В одной паровой турбине полезная работа составляет 1/5 часть энергии пара,а в другой 1/3 часть.Выразите КПД обеих турбин в процентах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E-энергия пара; кпд=А/Е·100% А₁=1/5 E;⇒ кпд₁=1/5Е/Е·100%=20% А₂=1/3 E;⇒ кпд₂=1/3Е/Е·100%=33,3%
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