Отредактируйте объявление Кто нашел книгу Франция последний раз его видели 28 окт??бря около раздевалки на шкафчиках Верните ученику 4 класса кленовый Сергея лучше в библиотеку
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Отредактируйте объявление Кто нашел книгу Франция последний раз его видели 28 окт??бря около раздевалки на шкафчиках Верните ученику 4 класса кленовый Сергея лучше в библиотеку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 октября около раздевалки была потеряна книга "Франция". Просьба вернуть ее Сергею Кленову, ученику 4 класса. ( ну может так...)
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