Outdoor and indoor games Sport games can played either indoors or outdoors. Outdoor games are usually very active, for example, football, hockey, baseball, tennis, cricket, rugby. Some examples of indoor games are table tennis...

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Игры на открытом воздухе и в помещении Спортивные игры могут проходить как в помещении, так и на открытом воздухе. Игры на открытом воздухе, как правило, очень подвижные, например, футбол, хоккей, бейсбол, теннис, крикет, регби. Некоторые примеры игр в помещении: настольный теннис, бильярд, шахматы, бадминтон, сквош.