Заполните таблицу : пожалуйста сделайте до вечера

Математика
Заполните таблицу : пожалуйста сделайте до вечера
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Гость:
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