Сделайте пожалуйста музыкальный анализ произведения ЛУННАЯ СОНАТА Бетховена
Музыка
Сделайте пожалуйста музыкальный анализ произведения ЛУННАЯ СОНАТА Бетховена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лунная соната когда луна светит ярко две ночи и два чеса
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