Два диска, соединенные невесомым нерастяжимым ремнем, равно- мерно вращаются без скольжения ремня на дисках. Первый диск радиуса R=0,2 м вращается с частотой n = 60 об/мин, второй – с угловой скоростью омега= 251,2 рад\с ра...

Физика

Два диска, соединенные невесомым нерастяжимым ремнем, равно- мерно вращаются без скольжения ремня на дисках. Первый диск радиуса R=0,2 м вращается с частотой n = 60 об/мин, второй – с угловой скоростью омега= 251,2 рад\с рад/с. Найти линейную скорость точек ремня и радиус второго диска.

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