Два диска, соединенные невесомым нерастяжимым ремнем, равно- мерно вращаются без скольжения ремня на дисках. Первый диск радиуса R=0,2 м вращается с частотой n = 60 об/мин, второй – с угловой скоростью омега= 251,2 рад\с ра...
Физика
Два диска, соединенные невесомым нерастяжимым ремнем, равно- мерно вращаются без скольжения ремня на дисках. Первый диск радиуса R=0,2 м вращается с частотой n = 60 об/мин, второй – с угловой скоростью омега= 251,2 рад\с рад/с. Найти линейную скорость точек ремня и радиус второго диска.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R₁ = 0,2 м n₁ = 60 об/мин = 1,0 с⁻¹ ω₂ = 251,2 рад/с v - ? R₂ - ? v₁ = v₂ = v - т.к. ремень не проскальзывает и не растяжим v₁ = 2*π*n*R₁ = 2*3,14*1,0 с⁻¹ * 0,2 м = 1,256 м/с ≈ 1,3 м/с v₂ = ω₂*R₂ => R₂ = v₂ / ω₂ = 1,256 м/с / 251,2 рад/с = 0,005 м
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