Памагите номер 2 насевере чем помочь и так далия

Окружающий мир
Памагите номер 2 насевере чем помочь и так далия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В среднем полосе растениям не хватает минеральных веществ
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