Памятка "Обеспечение личной безопасности на водном транспорте
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Памятка "Обеспечение личной безопасности на водном транспорте
Ответ(ы):
Гость:
1.Одеть спасательный жилет! Я помню только это!=(
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