Пейнит это что ? где находится?

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Пейнит - это минерал.Впервые его обнаружили в Могоке. Свое название он получил в честь первооткрывателя Артура Пейна. До 2005 года в мире насчитывалось менее 25 известных кристаллов пейнита. Однако совсем недавно недавно открыли месторождения на севере Бирмы. Сейчас пейнит находится или в частных коллекциях, в Британском музее, в одном из институтов Америки и Калифорнии, в лаборатории Швейцарии. Фото прилагаю.