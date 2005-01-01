Пейнит это что ? где находится?

География
Пейнит это что ? где находится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пейнит - это минерал.Впервые его обнаружили в Могоке. Свое название он получил в честь первооткрывателя Артура Пейна. До 2005 года в мире насчитывалось менее 25 известных кристаллов пейнита. Однако совсем недавно недавно открыли месторождения на севере Бирмы. Сейчас пейнит находится или в частных коллекциях, в Британском музее, в одном из институтов Америки и Калифорнии, в лаборатории Швейцарии. Фото прилагаю.

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