Переведите и ответьте на казахском с переводом:Бөбектер не істеді?Олар нелерді әкелді?
Қазақ тiлi
Переведите и ответьте на казахском с переводом:Бөбектер не істеді?Олар нелерді әкелді?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что делали малышки? Ананың сүтін емді. (пили молоко матери) Что они принесли? Олар шаттық-қуаныш алып келді. (они принесли радость и веселье)
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