Переведите предложения. 5. У вашей жены есть родители? Да. Они на пенсии сейчас и ж??вут вместе с нами. 6. У мена много роботы сегодня и я не могу пойти с вами в кино. 7. Мистера П. сейчас нет. Он обедает. Позвоните через час...

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Переведите предложения. 5. У вашей жены есть родители? Да. Они на пенсии сейчас и ж??вут вместе с нами. 6. У мена много роботы сегодня и я не могу пойти с вами в кино. 7. Мистера П. сейчас нет. Он обедает. Позвоните через час, пожалуйста. 8. Сколько детей у вашей сестры? Трое.

Автор: Гость