Периметр квадрата 2см. узнайте длину стороны этого квадрата
Математика
Периметр квадрата 2см. узнайте длину стороны этого квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все стороны у квадрата равны, значит периметр P = 4a 4a = 2 a = 2/4 a = 1/2 = 0,5
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