Пятью восемь сорок где тире и подлежащие сказуемое
Русский язык
Пятью восемь сорок где тире и подлежащие сказуемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятью восемь - сорок. Подлежащее- сорок, сказуемые- пятью, восемь.
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