Великий учёный-медик,философ,астроном,географ.8 букв.Срочноо.

История
Великий учёный-медик,философ,астроном,географ.8 букв.Срочноо.
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Гость:
Мне кажется это будет Авиценна
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