Помогите пожалуйста, решить задачу. Полина прочитала за неделю 70 страниц. Сколько страниц прочитала Полина за 1 день, за 5 дней?

Математика

Помогите пожалуйста, решить задачу. Полина прочитала за неделю 70 страниц. Сколько страниц прочитала Полина за 1 день, за 5 дней?

Автор: Гость