Помогите пожалуйста, решить задачу. Полина прочитала за неделю 70 страниц. Сколько страниц прочитала Полина за 1 день, за 5 дней?
Математика
Помогите пожалуйста, решить задачу. Полина прочитала за неделю 70 страниц. Сколько страниц прочитала Полина за 1 день, за 5 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 неделя = 7 дней. 1) 70 : 7 = 10 (стр.) читала Полина за один день 2) 10 * 5 = 50 (стр) Ответ: 10 страниц прочитала за 1 день; 50 страниц - за 5 дней.
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