План для балади вересовий труноок

Литература
План для балади вересовий труноок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Начало баллады 2)Шотландцы 3)Злобный король 4)Убийство шотландцев 5)Предательство 6)Грусный конец
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