Площадь поля 120 гектар, длина 3 км. Какова в среднем ширина поля?
Математика
Площадь поля 120 гектар, длина 3 км. Какова в среднем ширина поля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если площадь это длина*ширину то ширина=площадь/длину 120*100=12000-поскольку в 1 гектаре 100м2 и вот 120000/3=4000(м)
Гость:
1 га = 0,01 кв км 120 га = 1,2 кв км S поля = аb (длину умножить на ширину) Составим и решим уравнение: 3*х=1,2 х=1,2/3 х=0,4 км Ответ: х=0,4 км.
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