Пмогите поалуйста с географией Записать 1-2 фактора про рельеф РФ

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Если говорить про РФ,то такие факторы,как: землетрясения,вулканизм, древние оледенения, деятельность текучих вод и в районах, покрывавшихся морскими водами, – деятельность моря,процессы,вызванные действием силы тяжести;оползни.