Составить четверостишие на тему здоровье со словами лежать дышать улыбаться заниматься
Литература
Составить четверостишие на тему здоровье со словами лежать дышать улыбаться заниматься
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы не будем целый день лежать а пойдём на улицу дышать. Надо чаще улыбаться. вместе спортом заниматься. Мы не много отдохнём и опять гулять начнём!
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