По течению баржа прошла 60 км за 5 часов по течению реки найдите собственную если скорость течения 1 км в час

Математика
По течению баржа прошла 60 км за 5 часов по течению реки найдите собственную если скорость течения 1 км в час
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60:5=12 кмч 2) 12-1=11 кмчас ответ: 11 кмч
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