Диагонали ромба являются биссектрисами против угла ромба. Докажите теорему

Геометрия
Диагонали ромба являются биссектрисами против угла ромба. Докажите теорему
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