Помогите написать эссе на тему,, Самым невежественным оказывается тот, кто считае??, что знает все''
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Помогите написать эссе на тему,, Самым невежественным оказывается тот, кто считае??, что знает все''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встречаются на жизненном пути такие люди, которые думают, что понимают всё. У них на каждый вопрос найдётся ответ. Самое интересное, что ответ не всегда правильный. Такие люди, даже не зная ответа, что то придумывают, домысливают. И часто их советы приносят вред людям. Потому что не каждый человек понимает, что ему просто навязали неправильное мнение, дали неправильный совет. Начинаешь говорить о музыке с музыкантом, а посторонний человек-"всезнайка" тоже старается влезть в разговор, хоть и никогда не занимался музыкой. По лечению человека у них много советов, которые ,как правило, не подходят. Спорить с такими людьми бесполезно, даже если вы кандидат наук. Таких людей не переспоришь, у них своя правда. Они считают себя самыми умными, самыми эрудированными в любой области. Они часто перебивают собеседника, доказывая свою правоту. Могут сорваться на крик, лишь бы доказать, что они асы в той или иной области. Самым печальным оказывается то факт, что своими советами они наносят вред. Нужно запомнить, что каждый человек индивидуален и у каждого способности. Зато у людей-"всезнаек", что ни спроси: про космос, про лечение, про животных, про планету земля, про воспитание детей, они всегда найдут ответ. Вот и получается, что невежественным оказывается тот, кто считает, что всё знает.
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