Побудительное невосклицательное предложение пожелание

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Побудительное невосклицательное предложение пожелание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходи, пожалуйста, за хлебом.
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