Побудительное невосклицательное предложение пожелание
Русский язык
Побудительное невосклицательное предложение пожелание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходи, пожалуйста, за хлебом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Три брата получили 24 яблока, причем младшему досталось меньше всех. Видя это, млад??ий брат предложил такой обмен яблоками: "Я оставлю себе полови...
Биология
Срочно!!!20 баллов!!!Биология 7 класс! Лабораторную мышь длительное время кормили м??гкой пищей,что привело к ее гибели?
Литература
Математика