Срочно!!!20 баллов!!!Биология 7 класс! Лабораторную мышь длительное время кормили м??гкой пищей,что привело к ее гибели?

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Некоторые люди без ума от домашних, прирученных грызунов. Обычно это особи небольшого размера, белого цвета. Они легко поддаются дрессировке, привыкают к человеку и легко с ним сожительствуют. Чем питается белая мышь? Да всем, чем угодно. Это могут быть самые разные корма, которые выпускает промышленность. В них сбалансированы минеральные добавки и зёрна, чтоб ваш домашний любимец правильно развивался и всегда оставался здоровым. Если вы хотите кормить животное настоящей едой, то можете давать ему разные злаки и крупы. Следует исключить жирные и острые продукты. Раз в неделю кормите малыша сырым мясом мучных червей. Кормят домашних мышей раз в день. Не нужно превышать дозировку еды, иначе грызун может заболеть. Особенности каждой разновидности описаны в энциклопедии. Прочитав её, вы узнаете детально, чем питается белая мышь. На основе полученной информации можно правильно сформировать рацион любимца, чтоб он всегда был здоровым, активным и прожил рядом с вами много лет. мне кажется ответ годен