Почему большевики во главе с Лениным победили в гражданской войне 1917г.-1922г.? Причи??ы.

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Потому что у большевиков была более широкая социальная база, поддерживающая их - крестьяне и рабочие. "Белые" не были так организованы, как большевики, были разобщены между собой, между ними часто возникали разногласия. Притом процарски настроенные элементы в большинстве случаев выступали за продолжение Первой Мировой войны, не стремились делить землю с крестьянами и отказываться от своих привилегий. Декреты Ленина "О земле" и "О мире" были понятны и доступны широким массам, которые жаждали глубоких перемен в государстве и не задумывались над тем, какие последствия может иметь политика большевиков