Почему бычий цепень откладывает 11 млрд яиц?
Биология
Почему бычий цепень откладывает 11 млрд яиц?
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Гость:
Оставшийся на конце тела пузырь финны через некоторое время отваливается. Головка с шейкой начинают усиленно расти, продуцируя всё новые и новые проглоттиды, червь увеличивается в размерах, зрелые проглоттиды, набитые яйцами, постепенно отрываются и выводятся вместе с каловыми массами во внешнюю среду. Для лабораторного анализа применяют соскоб с перианальных складок с последующей микроскопией полученного материала для выявления онкосфер, а также анализ испражнений.
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