Почему Лондону суждено было стать столицей Великобритании?
География
Почему Лондону суждено было стать столицей Великобритании?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нуууу вышло как-то так,если захочешь могу еще написать) Определяющим фактором явилось географическое положение Лондона в 60 км от устья Темзы. Глубина реки даже во время отливов позволяет морским судам подниматься к самому году. Разветвленная речная сеть Темзы и ее притоков обеспечивала связь города с внутренними районами еще в те времена, когда не было железных дорог, а грунтовых дорог было мало. Это давало Лондону преимущества по сравнению с другими городами на восточном и южном побережье страны.
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