Почему Лондону суждено было стать столицей Великобритании?

Гость: Гость:

Нуууу вышло как-то так,если захочешь могу еще написать) Определяющим фактором явилось географическое положение Лондона в 60 км от устья Темзы. Глубина реки даже во время отливов позволяет морским судам подниматься к самому году. Разветвленная речная сеть Темзы и ее притоков обеспечивала связь города с внутренними районами еще в те времена, когда не было железных дорог, а грунтовых дорог было мало. Это давало Лондону преимущества по сравнению с другими городами на восточном и южном побережье страны.