Міні твір про осінь 10 12 речень

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Міні твір про осінь 10 12 речень
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Автор: Гость
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Гость:
Осінь -це найкрасивіша пора  року.Її краса приваблює усіх ,вона  дуже чудова хоча і холодна дуже.У вересні  всі діти починають вчитися  також починаються дощі,а у жовтні  усі листя починають  жовтіти червоніти і цей період дуже красивий і незвичний.У листопаді листя починає  падати на землю.У листопаді усі діти  у школі і ноді  збирають ці листя  и починають фотографуватися з ними.Мені дуже подобається осінь тому що вона прекрасна та чудова.
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