Міні твір про осінь 10 12 речень
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Міні твір про осінь 10 12 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осінь -це найкрасивіша пора року.Її краса приваблює усіх ,вона дуже чудова хоча і холодна дуже.У вересні всі діти починають вчитися також починаються дощі,а у жовтні усі листя починають жовтіти червоніти і цей період дуже красивий і незвичний.У листопаді листя починає падати на землю.У листопаді усі діти у школі і ноді збирають ці листя и починають фотографуватися з ними.Мені дуже подобається осінь тому що вона прекрасна та чудова.
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