Почему позвоночные животные относятся к типу хордовых

Биология
Почему позвоночные животные относятся к типу хордовых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К типу  Хордовые    относятся животные,  имеющие  внутренний  осевой скелет – хорду или позвоночный столб. Хордовые животные  достигли  в  процессе  эволюции  наибольшего,  по  сравнению  с  остальными типами, уровня организации и расцвета. Они живут во  всех областях земного шара и занимают все среды обитания. Хордовые     –  это  двусторонне‐симметричные  животные, имеющие вторичную полость тела и вторичный рот. У  хордовых  наблюдается  общий  план  строения  и  расположения внутренних органов: – нервная трубка расположена над осевым скелетом; – под ней расположена хорда; – под хордой находится пищеварительный тракт; – под пищеварительным трактом – сердце. В  типе  Хордовые  различают  два  подтипа  –  Бесчерепные  и  Позвоночные.  К  бесчерепным  относится  ланцетник .  Все  остальные  известные  сегодня  хордовые  животные, рассматриваемые в школьном курсе биологии, относятся к подтипу  Позвоночные.
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