Почему позвоночные животные относятся к типу хордовых

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К типу Хордовые относятся животные, имеющие внутренний осевой скелет – хорду или позвоночный столб. Хордовые животные достигли в процессе эволюции наибольшего, по сравнению с остальными типами, уровня организации и расцвета. Они живут во всех областях земного шара и занимают все среды обитания. Хордовые – это двусторонне‐симметричные животные, имеющие вторичную полость тела и вторичный рот. У хордовых наблюдается общий план строения и расположения внутренних органов: – нервная трубка расположена над осевым скелетом; – под ней расположена хорда; – под хордой находится пищеварительный тракт; – под пищеварительным трактом – сердце. В типе Хордовые различают два подтипа – Бесчерепные и Позвоночные. К бесчерепным относится ланцетник . Все остальные известные сегодня хордовые животные, рассматриваемые в школьном курсе биологии, относятся к подтипу Позвоночные.