Почему в практике сельского хозяйства используют близко родственное скрещивание

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ученые генетики определили что все гепарды произошли от одной пары или от одной семьи. Скорее всего в популяции пантер или леопардов родились котята с необычным набором хромосом. которые позволяли им бегать быстрее своих собратьев. Постепенно из этой семьи создалась небольшая популяция которая пользовалась своим преимуществом. И несмотря на то что из за близкородственного скрещивания много котят погибали. появилась популяция гепардов. В сх близкородственное скрещивание один из основных методов для выведения новых видов растений